Dupla é detida após furto a depósito de bebidas em São Carlos

Imagem Ilustrativa - Crédito: divulgação

Dois homens, respectivamente de 43 anos e 51 anos, foram detidos por populares e posteriormente entregues à policiais militares na madrugada desta terça-feira, 12, após confessarem um furto a um depósito de bebidas na rua Francisco C. Lopes, na Vila Brasília.

Segundo consta em boletim de ocorrência registrado na CPJ, a dupla teria arrombado uma porta do imóvel e levado uma TV. O proprietário do prédio notou o crime e entrou em contato com o dono do estabelecimento comercial. Ao lado do irmão, foi até o prédio e nervosos, foram questionados por um popular.

Ao informar que tinham sido vítimas de um furto, o cidadão foi até uma dupla que viu carregando uma TV nas proximidades e ao se aproximar, os suspeitos jogaram o aparelho no chão, danificando-o.

O cidadão foi até as vítimas e entrou o aparelho, retornando em seguida em busca da dupla suspeita, conseguindo detê-la, levando-a até o local do crime onde foi rendida pelas vítimas até a chegada da Polícia Militar.

Posteriormente os acusados foram encaminhados à CPJ, autuados em flagrante pela autoridade policial e recolhidos ao centro de triagem.

Leia Também