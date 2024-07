Dupla agride comerciante e rouba caminhonete que é recuperada horas depois pela PM

A Toro estava em estado de abandono em uma mata na zona rural de São Carlos - Crédito: Maycon Maximino

Uma comerciante de 36 anos foi vítima de um assalto à mão armada na noite de segunda-feira (1º) no Jardim Embaré, em São Carlos. Os criminosos levaram sua caminhonete Fiat Toro, que foi localizada horas depois em uma mata. A vítima, que não chegou a registrar boletim de ocorrência na CPJ a princípio, acionou apenas a Polícia Militar. Na manhã de terça-feira (2), após recuperar o veículo, ela formalizou a ocorrência.

De acordo com informações apuradas, a comerciante finalizava seu trabalho por volta das 21h de segunda-feira e ao entrar em sua Toro, foi abordada por dois bandidos encapuzados e armados com uma faca de pesca. Ela foi agredida com um tapa no rosto e, após ser presa pelo pescoço, foi retirada à força do veículo. Os assaltantes fugiram em seguida.

A vítima acionou a Polícia Militar via Copom e relatou o crime. As equipes realizaram diligências e, por volta das 7h de terça-feira, localizaram a Toro abandonada em uma mata na rua Fênix, no bairro Banco da Terra II. No interior do veículo, a faca utilizada no crime foi apreendida.

A caminhonete foi apreendida e encaminhada à CPJ. O marido da comerciante foi contatado e o veículo restituído aos proprietários.

Leia Também