Dona de casa sofre ameaças de três mulheres em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma dona de casa de 27 anos prestou queixa na CPJ por volta das 23h desta segunda-feira, 5, alegando ter sido ameaçada por três mulheres.

A vítima reside no São Carlos 3 e afirmou que as acusadas teriam ido até sua casa com o intuito de agredi-la. Uma seria a ex-namorada do seu atual companheiro.

A vítima acredita que o motivo seria o fato da “ex” não aceitar o término do relacionamento dela e o novo relacionamento do ex-namorado. A mulher disse que gravou as ameaças em um celular e as acusadas teriam ido embora.

