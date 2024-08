Dois acidentes com motos marcam inicio de sábado chuvoso em São Carlos

Acidente no Jardim Alvorada

A manhã deste sábado, 10, foi marcada por dois acidentes envolvendo motocicletas em São Carlos. O primeiro ocorreu no cruzamento das ruas Giacomo Casale e Angelo Passeri, no Jardim Alvorada, quando uma moto e um carro colidiram. Já no Jardim Bicão, na rua Coronel Domingos de Azevedo, outro motociclista se envolveu em um acidente ao bater na lateral de um carro.

Em ambos os casos, os condutores das motos sofreram ferimentos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Sob condições de chuva, motociclistas devem ter atenção ao transitar pelas ruas da cidade, principalmente devido ao asfalto molhado.