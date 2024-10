DISE apreende quase 10kg de cocaína em São Carlos

SIGA O SCA NO

08 Out 2024 - 19h24 Por Da redação

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de São Carlos deflagrou, nesta terça-feira (8), uma operação que resultou na apreensão de aproximadamente 9 kg de cocaína de alta pureza. A droga estava dividida em tijolos e trouxas, além de diversos materiais utilizados para o preparo e a venda do entorpecente.

As buscas, autorizadas pela Justiça, ocorreram em três endereços nos bairros Parque Sisi, Santa Felícia e Belvedere. No local, os policiais civis encontraram ainda dinheiro em espécie, balanças de precisão e anotações que indicam a contabilidade do tráfico.

A operação representa um duro golpe ao tráfico de drogas na cidade, uma vez que a quantidade de entorpecente apreendido seria capaz de abastecer um grande número de usuários. As investigações continuam para identificar outros envolvidos na organização criminosa.

