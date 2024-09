DIG recupera veículo furtado na UPA e prende receptador no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

HB20 furtado foi recuperado

Policiais civis da DIG recuperaram nesta segunda-feira (30) um veículo Hyundai HB20 que havia sido furtado no dia 24 de setembro de 2024 no estacionamento da UPA Vila Prado. O veículo foi encontrado na residência de J.S.S., no bairro Cidade Aracy, e o suspeito foi preso em flagrante por receptação.

A ação policial teve início na tarde de hoje, quando os agentes realizavam diligências na região em busca de veículos furtados.

Na rua Manoel Joaquim, durante uma abordagem, os policiais notaram que um morador abriu o portão e ao ver a viatura retornou, motivando a abordagem.

Logo em seguida saiu J.S.S. e logo disse:"Eu sou burro mesmo, tem um carro aqui que não está legal".

Dentro da garagem estava o HB20 furtado. Os policiais constataram diversas alterações, como troca de bancos, rodas e para-choque, além de outros danos. Segundo o indiciado, ele receberia a quantia de R$ 1 mil para guardar o veículo por alguns dias.

O acusado possui passagens pela polícia por crimes patrimoniais, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado à cadeia pública local, após não conseguir pagar a fiança arbitrada em 20 salários mínimos.

