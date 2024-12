DIG prende marginal que agrediu psicóloga durante assalto na zona leste de São Carlos

DIG/DISE - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) concluiu as investigações sobre um roubo ocorrido na região leste de São Carlos. Um ladrão, aproveitando sua estatura de mais de 2 metros, intimidou uma psicóloga que fechava seu consultório e foi agredida durante o crime.

O delegado João Fernando Baptista, que coordenou os trabalhos, informou que o suspeito, mesmo identificado e preso no final de semana, negava o crime. Contudo, os investigadores descobriram que ele já vinha praticando furtos há algum tempo e, recentemente, havia começado a cometer roubos para sustentar seu vício em drogas.

O Roubo

De acordo com as apurações, o crime ocorreu no final da tarde de 26 de novembro. Uma psicóloga de 65 anos, após encerrar seu expediente, aguardava o esposo no consultório, localizado na Rua 7 de Setembro, na Vila Nery. Nesse momento, foi surpreendida por um homem muito alto e branco, que entrou pela janela aberta para ventilação.

Assustada, a psicóloga afirmou que não tinha dinheiro e tentou sair da sala, mas foi agarrada pelos cabelos. O ladrão, mesmo desarmado, utilizou sua força física para intimidá-la, exigindo que entregasse todo o dinheiro. A vítima entregou a carteira, que continha cerca de R$ 100,00, mas o agressor exigiu mais e passou a agredi-la com socos e pontapés. Além disso, ele roubou seu celular e um notebook que estava sobre uma mesa.

O criminoso fugiu rapidamente em uma bicicleta. Durante a fuga, ao passar pela Rua 7 de Setembro, acabou derrubando o notebook após esbarrar em outro veículo. Mesmo assim, conseguiu escapar, tomando rumo ignorado. A psicóloga, abalada, foi amparada por populares e familiares. A Polícia Civil orientou a vítima a fazer um levantamento detalhado dos objetos roubados para auxiliar nas investigações.

As Investigações

O caso foi encaminhado à Delegacia de Investigações Gerais (DIG). Os investigadores identificaram o suspeito como “Grandão” ou “Miltão”, conhecido por realizar pequenos furtos para sustentar seu vício em entorpecentes na região da Vila Jacobucci e na área leste de São Carlos.

Prisão Temporária

Com base nas evidências e no reconhecimento do suspeito por testemunhas e imagens, o delegado João Fernando Baptista solicitou a prisão temporária de M.Z.A., de 45 anos, conhecido como “Grandão” ou “Miltão”. Ele foi preso no último final de semana e encaminhado ao Plantão da Polícia Civil, sendo posteriormente transferido para a carceragem do Centro de Triagem (CT).

Prisão Preventiva

Na segunda-feira (16), “Miltão” foi interrogado pelo delegado, mas continuou negando a autoria do crime. Apesar disso, foi formalmente indiciado na terça-feira (17) por roubo qualificado com emprego de violência, com base no reconhecimento da vítima e de testemunhas.

Diante da gravidade do caso e do perigo que o suspeito representava para a sociedade, o delegado solicitou a prisão preventiva, que foi decretada pela Justiça Criminal na quarta-feira (18). O suspeito será transferido para o Anexo de Detenção Provisória (ADP) de Araraquara, onde aguardará o andamento do processo e as conclusões de outras investigações conduzidas pela DIG de São Carlos.

