Detran-SP triplica ações contra desmanches em 2024

Na África dos anos 1990, dava-se o nome de “diamantes de sangue” aos minérios extraídos à custa de vidas: sua venda servia para financiar guerras, e a consequente opressão de um grupo por outro. Da mesma forma, peças vendidas de modo ilegal por desmanches de veículos alimentam uma sequência de crimes indiferente à vida. Para quebrar um elo e romper esse ciclo, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) tem ampliado as operações contra o comércio ilegal das chamadas “peças de sangue”. As ações mais que triplicaram. No primeiro semestre do ano passado, foram contabilizadas 249 operações, número ultrapassado com folga pelas cerca de 800 ações realizadas de janeiro a junho de 2024, um aumento de 220%.

As operações são realizadas em todo o estado, com apoio das forças de segurança pública: as polícias Civil e Militar, as Guardas Civis Municipais e a Vigilância Ambiental. Os desmontes autuados respondem a processo administrativo instaurado pelo Detran-SP, órgão vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), do governo paulista, e ficam sujeitos às penalidades previstas na Lei Federal 12.977/2014. As punições vão de multa a interdição do estabelecimento e perda do material nele encontrado.

Pesquise antes de sair de casa

Para aumentar a segurança na compra de peças pela população, o Detran-SP oferece dois serviços de pesquisa pela internet: um voltado para busca de peças e outro que lista todos os estabelecimentos comerciais credenciados no estado.

A pesquisa por peças pode ser feita tanto pelo tipo de componente desejado como pelo número da etiqueta afixada ao produto – o que permite verificar, de dentro de uma loja, a procedência de uma peça na prateleira. A busca é dividida em quatro categorias: automóveis (que inclui utilitários, caminhonetes e caminhonetas), motocicletas (onde entram ainda motonetas, triciclos, ciclomotores, quadriciclos e slide cars), ônibus (também micro-ônibus e motorcasas) e caminhões (ainda tratores e plataformas).

Outro meio recomendado para garantir segurança na compra é checar se uma determinada loja tem a autorização do Detran-SP para comercializar peças automotivas. A relação completa de credenciados no estado de São Paulo está disponível no site do órgão. A lista é dividida por cidades, e segue a ordem alfabética dos municípios.

Cidadão pode denunciar

Caso o cidadão desconfie de algum local irregular, é possível denunciar ocorrências desse tipo no Disque Denúncia 181. O serviço é da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-SP) e o sigilo é absoluto. A denúncia também pode ser feita pela internet: https://cas5-0-urlprotect.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.webdenuncia.org.brumid=97353a10-4f28-48da-bba8-676e892a493aauth=3049813cef7a98a36fef1c42cc0094ef6eef0434-afea693e52491600dc14f264b6756a8be3bef9d4.

Leia Também