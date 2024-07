Desempregada é lesada em mais de R$ 2 mil ao tentar comprar carro pela internet

Golpe do carro faz mais uma vítima - Crédito: divulgação

Uma desempregada de 38 anos foi vítima de um golpe de estelionato, ocorrido na tarde desta terça-feira, 30. Ela reside no Planalto Paraíso, em São Carlos e teve um prejuízo de R$ 2.410,00 ao tentar comprar um Gol.

A vítima foi até a CPJ e narrou a sua versão dos fatos, salientando que estava no Facebook quando se interessou por um Gol e entrou em contato com uma mulher que teria passado o contato do proprietário do veículo que disse residir em Piracicaba.

Após negociação, a mulher aceitou pagar R$ 5 mil e o golpista disse que traria o carro até São Carlos, mas precisava de R$ 200 para combustível e a vítima fez o PIX. Minutos depois, o golpista entrou em contato e disse uma peça do carro teria quebrado na viagem e precisava de mais R$ 670. A mulher fez novo PIX. Entretanto, passados mais minutos ela chegou a fazer mais três transferências que totalizaram R$ 1.540,00. Depois de tantos pedidos, a vítima desconfiou e encerrou a conversa com o golpista, registrando BO na CPJ, tendo um prejuízo de R$ 2.140,00.

