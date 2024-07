Desconhecido utiliza CPF de vítima e causa dívida com a Receita Federal

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 53 anos registrou boletim de ocorrência nesta terça-feira, 9, em São Carlos, alegando que desconhecido teria se utilizado dados pessoais e criado uma dívida junto à Receita Federal.

De acordo com a vítima, no dia 28 de maio recebeu correspondência do Ministério da Fazenda solicitando um “alerta para regularização”. Foi atrás de informações e constatou que uma pessoa desconhecida estaria registrada com seu CPF. Por conta própria fez investigações e descobriu que teria a tal dívida. Relatou que nunca registrou tal pessoa e a dívida não deveria existir. O caso será investigado pela Polícia Civil.

