DEIC prende homem investigado por envolvimento em "gatonet" em São Carlos

Policial do DEIC na frente do imóvel - Crédito: SCA

Um homem que não teve a identidade revelada foi detido por policiais civis do DEIC na manhã desta quinta-feira (25) por suspeita de envolvimento em crimes ligados a distribuição clandestina de sinais de canais de tv fechados.

O alvo da ação foi a casa do acusado, no Jardim Cruzeiro do Sul, onde os policiais que vieram da capital chegaram logo cedo.

Os policiais que estavam no local não quiseram dar mais detalhes da prisão e encaminharam o investigado até a sede do DEIC em São Paulo.



Helder Clay, advogado do suspeito compareceu no local e informou que acompanha o seu cliente e informou que a prisão tem relação com uma investigação nacional que partiu do Ministério das Comunicações.

