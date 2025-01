Criminalidade cai em São Carlos em 2024

Polícia Militar: trabalho das corporações de São Carlos fazem criminalidade cair consideravelmente no município - Crédito: Arquivo

Dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública obtidos pelo SÃO CARLOS AGORA revelam que a grande maioria do principais índices de criminalidade de São Carlos caíram nos dozes meses de 2024 com relação ao mesmo período de 2023.

Quase todos os crimes contra a vida e a saúde dos cidadãos mostraram recuo. O homicídio doloso, que é com intenção de matar, caiu de 18 para 14 de 2023 para 2024. O número de vítimas de homicídio caiu de 20 para 14 no ano passado em comparação com o ano anterior. O latrocínio, que é o roubo seguido de homicídio, caiu de 01 em 2023 para zero no ano passado.

O estupro também registrou queda. Foram 21 em 2023 e 16 em 2024. O estupro de vulnerável, porém, foi um dos poucos itens que registraram crescimento, saltando de 42 para 64.

Os roubos (outros) caíram de 358 para 296. Os roubos de veículos foram 81 em 20203 e 56 no ano seguinte. Os roubos de carga caíram pela metade. Foram 12 em 2023 e 6 em 2024. Em 2023 houve 3.302 furtos e em 2024 foram registrados 3.172 casos do mesmo crime. O furto de veículos caiu de 459 para 453 de um ano para o outro.

A lesão corporal seguida de morte foi de zero em 2023 para 4 em 2024. A lesão corporal dolosa, com intenção, também cresceu, saltando de 666 para 694. A lesão corporal por acidente de trânsito caiu de 248 para 242. E a lesão corporal outras subiu de 2 para 9 de um ano para o seguinte.

