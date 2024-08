SIGA O SCA NO

Vítima foi socorrida pelo Samu - Crédito: Maycon Maximino

Um menino de 12 anos foi atropelado por um carro na noite desta terça-feira (6), no bairro Santa Felícia.

Segundo informações, a vítima brincava com outras crianças em um parquinho quando se assustou com alguns cães que teriam avançado sobre ela. Ao correr acabou invadindo a Miguel Petroni, entrando na frente do veículo.

O garoto sofreu múltiplas escoriações e após ser socorrido pelo Samu, foi encaminhado até a Santa Casa.

