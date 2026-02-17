Criança de 10 anos é atropelada na Vila Prado

Crédito: SCA

Um atropelamento envolvendo uma criança de apenas 10 anos mobilizou uma equipe do SAMU na tarde desta terça-feira (17), no bairro Vila Prado, em São Carlos. O caso aconteceu no cruzamento das ruas Ananias Evangelista de Toledo com Doutor Gastão de Sá.



De acordo com as informações apuradas, o veículo conduzido por uma mulher, que estava acompanhada do filho, seguia pela rua Ananias Evangelista de Toledo no sentido bairro–Centro, quando crianças brincavam de bola pela via. Em determinado momento, a vítima correu para buscar a bola e atravessou a rua, sendo atingida pelo carro no cruzamento.

Segundo relato da motorista, ela não percebeu a aproximação da criança e só se deu conta após sentir o impacto na parte frontal do veículo, ficando bastante abalada com a situação.

O SAMU foi acionado rapidamente e prestou socorro à vítima — um menino de 10 anos — que estava chorando e apresentava escoriações pelo corpo. Apesar do susto, não havia sinais aparentes de fraturas. Ele foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica.

