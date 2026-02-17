(16) 99963-6036
terça, 17 de fevereiro de 2026
Segurança

Criança de 10 anos é atropelada na Vila Prado

17 Fev 2026 - 18h39Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Criança de 10 anos é atropelada na Vila Prado - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um atropelamento envolvendo uma criança de apenas 10 anos mobilizou uma equipe do SAMU na tarde desta terça-feira (17), no bairro Vila Prado, em São Carlos. O caso aconteceu no cruzamento das ruas Ananias Evangelista de Toledo com Doutor Gastão de Sá.

De acordo com as informações apuradas, o veículo conduzido por uma mulher, que estava acompanhada do filho, seguia pela rua Ananias Evangelista de Toledo no sentido bairro–Centro, quando crianças brincavam de bola pela via. Em determinado momento, a vítima correu para buscar a bola e atravessou a rua, sendo atingida pelo carro no cruzamento.

Segundo relato da motorista, ela não percebeu a aproximação da criança e só se deu conta após sentir o impacto na parte frontal do veículo, ficando bastante abalada com a situação.
O SAMU foi acionado rapidamente e prestou socorro à vítima — um menino de 10 anos — que estava chorando e apresentava escoriações pelo corpo. Apesar do susto, não havia sinais aparentes de fraturas. Ele foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica.

Leia Também

Casal é detido em flagrante por furto de fiação elétrica no Centro de São Carlos
Segurança11h05 - 17 Fev 2026

Casal é detido em flagrante por furto de fiação elétrica no Centro de São Carlos

Família procura por Marcos Carvalho de Oliveira, desaparecido desde 19 de janeiro
Segurança10h28 - 17 Fev 2026

Família procura por Marcos Carvalho de Oliveira, desaparecido desde 19 de janeiro

Jovem é detido por tráfico de drogas após tentar fugir da PM no Jacobucci
Segurança10h17 - 17 Fev 2026

Jovem é detido por tráfico de drogas após tentar fugir da PM no Jacobucci

Mulher de 35 anos é agredida e tem celular furtado durante evento em Ibaté
Segurança08h24 - 17 Fev 2026

Mulher de 35 anos é agredida e tem celular furtado durante evento em Ibaté

Acusados pela morte de construtor em São Carlos serão julgados em março
Caso Osmar Castro07h40 - 17 Fev 2026

Acusados pela morte de construtor em São Carlos serão julgados em março

Últimas Notícias