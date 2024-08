CPFL flagra "gatos" em residências em São Carlos e Descalvado

SIGA O SCA NO

Medidor de energia fraudado - Crédito: CPFL

Durante inspeção de rotina ocorrida nesta terça-feira, 20, funcionários da CPFL Paulista flagraram dois furtos de energia elétrica (gatos) em duas residências. Uma em São Carlos e outra em Descalvado. Os crimes foram registrados em boletim de ocorrência, na CPJ, para as deliberações de praxe. Em ambos os documentos, consta que o local estaria prejudicado para perícia e a medição já estaria regularizada.

Um dos crimes ocorreu em uma casa no Parque Morada do Sol, em Descalvado e teria começado no dia 1º de abril, tendo gerado, segundo a empresa, um prejuízo de R$ 10.126,44.

O segundo crime, em São Carlos, no Jardim Medeiros e teria tido início no dia 27 de março, com prejuízo estimado de R$ 2.715,49.

Em ambos os casos, os funcionários da empresa constataram durante a inspeção, desvio de energia elétrica antes da caixa de medição com o intuito de diminuir o registro do consumo de energia.

