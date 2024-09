Cozinheira é agredida por vizinhos no Jardim São Carlos

Caso de agressão e ameaças foi registrado no plantão - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um boletim de “vias de fato” foi registrado na noite desta terça-feira, 3, na CPJ. O fato, acontecido no corredor de um prédio de apartamentos, teria ocorrido na tarde do dia 31 de agosto e uma cozinheira de 24 anos teria sido a vítima.

Consta em boletim de ocorrência que dois garotos estariam soltando bombinhas no segundo andar do prédio e uma atendente de telemarketing teria pedido para que parassem, pois estariam assustando os gatos. O pedido não teria sido atendido. Neste momento a vítima foi até o local e disse para os garotos soltassem as bombinhas em frente a porta da casa deles, quando teria aparecido a mãe dos garotos, já alterada e passou a discutir com a vítima, empurrando-a. A mãe da vítima estaria presente e passou mal e presenciou a filha sendo agredida e sendo ofendida pela agressora, que teria ainda ofendido a família da vítima.

Segundo consta no boletim de ocorrência, uma vizinha que estava presente, também teria agredido a vítima, bem como o pai de um dos garotos. Consta que, diante das agressões, a vítima teria ficado praticamente nua. O fato será investigado pela Polícia Civil.

