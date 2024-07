Contador é preso em São Carlos

SIGA O SCA NO

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um contador de 74 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (15), em São Carlos. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela 1º Vara Federal de São Carlos por envolvimento com o crime de estelionato.

J.D.C. se apresentou de forma espontânea no plantão policial acompanhado do advogado. Após o registro de ocorrência de Captura de Procurado, o contador foi recolhido a uma das celas do Centro de Triagem, onde está à disposição da Justiça.

