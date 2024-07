Confusão termina em agressão em uma mulher no Jardim São Rafael

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Um caso de lesão corporal foi registrado na manhã deste domingo, 21, na CPJ. Duas mulheres estariam envolvidas e o caso ocorreu durante reunião familiar em uma casa no Jardim São Rafael.

A vítima, de 34 anos, solicitou a guarda municipal na UPA Vila Prado, onde estaria recebendo atendimento médico. Relatou na oportunidade que estaria na sua casa com familiares quando sua sogra teria iniciado uma confusão e em dado momento, teria sido empurrada por ela, sofrendo uma queda e lesionando a testa após bater a cabeça no sofá. O marido da vítima interveio e tentou acalmar os ânimos. A vítima e seu marido, contudo, não souberam informar o local exato onde reside a agressora, afirmando ser apenas no mesmo bairro onde moram.

