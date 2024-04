Companhia da PM deve ser instalada na antiga sede da Rádio Progresso no Cruzeiro do Sul

Antiga Rádio Progresso deve ser sede da 2ª Companhia - Crédito: divulgação

Em um esforço conjunto para reforçar a segurança pública na região sul de São Carlos, a Prefeitura Municipal e a Polícia Militar negociam a instalação de uma nova base da corporação no prédio da antiga Rádio Progresso / Rádio Clube. A iniciativa, que visa a adequação do espaço para abrigar a 2ª Companhia do 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior, busca proporcionar maior proximidade com a população residente na região e promover uma maior sensação de tranquilidade entre os moradores.

A escolha do prédio da antiga Rádio Progresso se deu por sua localização estratégica e estrutura apropriada para a instalação da base da PM. Além disso, a reutilização do espaço traz benefícios para a comunidade, revitalizando um local que estava sem utilização.

As negociações entre a Prefeitura e a PM estão em andamento, com a expectativa de que as obras de adaptação do prédio sejam iniciadas em breve. A empresa de desenvolvimento urbano "Urba", responsável pelo empreendimento Residencial Progresso e doadora do imóvel para a Prefeitura, também se colocou à disposição para contribuir com as adequações do prédio. A nova unidade deve receber um efeito de 70 homens e 15 viaturas.

Leia Também