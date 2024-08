Comerciante é assassinado a tiros em mercearia em cidade da região

Amaury Jr. Matão Urgente - Crédito: Divulgação

A Polícia Civil de Dobrada irá investigar os motivos que levaram o comerciante Antônio Ferreira de Lima, 66 anos, a ser morto a tiros na noite desta terça-feira, em uma mercearia de sua propriedade, na rua Maria José dos Santos, no Jardim dos Ipês. Um cliente de 38 anos também foi atingido e uma terceira pessoa que estava no imóvel escapou ilesa.

Informações contidas em boletim de ocorrência elaborado no plantão policial de Dobrada, o comerciante estava no interior da mercearia, um desconhecido teria efetuado e acertou fatalmente a cabeça e o abdômen de Antonio Lima que chegou a ser socorrido ao Hospital Carlos Fernando Malzoni, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no centro cirúrgico. O comerciante iria completar 67 anos no dia 8 de setembro. Outro cliente também recebeu dois tiros no braço esquerdo, foi socorrido e não corre risco de morte. Em seguida, o homicida fugiu. O corpo do comerciante foi encaminhado ao IML de Araraquara e posteriormente liberado para velório e sepultamento.

