Com o uso do "etilômetro seletivo", Polícia Rodoviária inicia "Operação Proclamação da República"

Polícia Rodoviária - Crédito: reprodução/RCIA

O 3º Batalhão de Polícia Rodoviária e o Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), da Polícia Militar do Estado de São Paulo, iniciaram nesta quinta-feira (14) a Operação "Proclamação da República 2024". A ação vai até o dia 17 de novembro (domingo), com o objetivo de reforçar o policiamento e garantir a segurança dos motoristas que utilizam a malha rodoviária paulista, composta por aproximadamente 7.000 km de estradas.

A operação mobiliza todo o efetivo operacional em regiões estratégicas, incluindo Araraquara, Rio Claro, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. As equipes estarão focadas em áreas com maior índice de crimes e acidentes de trânsito, buscando aumentar a percepção de segurança para todos os que circulam entre municípios e estados.

Além da presença reforçada nas rodovias, o policiamento rodoviário também atua em parceria com concessionárias, DER, ARTESP e outros órgãos, para promover ações de fiscalização e conscientização, especialmente no que se refere ao comportamento dos motoristas.

Entre as principais infrações de trânsito que serão fiscalizadas durante a operação estão:

Embriaguezq ao volante: o uso de álcool reduz a capacidade do condutor de dirigir com segurança. Para combater essa prática, o CPRv utilizará o "etilômetro seletivo", equipamento que facilita a detecção de alcoolemia.

Excesso de velocidade: comportamento que potencializa o risco de acidentes. O policiamento intensificará a fiscalização da velocidade, especialmente à noite.

Uso do celular ao volante: o uso do celular enquanto dirige distrai o motorista e aumenta significativamente o risco de acidentes. O policiamento enfatiza a importância de conduzir com as duas mãos no volante e atenção total ao trânsito.

Orientações para pedestres e ciclistas: especialmente no período noturno, o risco de atropelamentos é maior devido à falta de iluminação. A operação incluirá campanhas de conscientização e distribuição de coletes refletivos para ajudar a prevenir acidentes.

