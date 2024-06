Colisão traseira é registrada nã Washington Luiz, em São Carlos

SIGA O SCA NO

Movimentação no local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

A rodovia Washington Luiz (SP-310), foi palco de mais um acidente na noite desta desta terça-feira (11). Uma família que estava em um dos veículos envolvidos precisou ser encaminhada até a Santa Casa para avaliação médica.

O acidente ocorreu no quilômetro 229, sentido capital/interior. Um GM Ônix parou na pista devido ao trânsito lento e acabou sendo atingido na traseira por um VW Gol.

Dentro do Gol estavam pai, mãe e dois filhos no banco traseiro. Um na cadeirinha e outro preso ao cinto de segurança. Por precaução todos foram encaminhados pela concessionária até a Santa Casa para atendimento médico. Os ocupantes do outro veículo não se feriram.

O Corpo de Bombeiros também atendeu a ocorrência encaminhado duas viaturas para o local.

Devido ao acidente, o trânsito ficou congestionado na região

Leia Também