Colisão no centro deixa motociclista ferido

Motociclista não parou e acertou a lateral de um carro - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira, 24, resultou em um motociclista de 42 anos ferido no centro de São Carlos.

A vítima tinha acabado de sair do trabalho e pilotava sua moto pela rua Padre Teixeira e no cruzamento com a rua Rui Barbosa não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória e atingindo com violência a lateral de um veículo.

O motociclista foi ao solo e com escoriações pelo corpo, socorrida pelo SAMU à UPA Vila Prado para atendimento médico.

