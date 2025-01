Colisão na Bela Vista causa danos em dois veículos

Compartilhar no facebook

Colisão causou danos em dois veículos na Bela Vista - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito, sem vítimas, causou danos materiais em dois veículos na noite desta quarta-feira, 8, em um cruzamento na Bela Vista.

A batida aconteceu na esquina das ruas Benjamim Constant com a Antonio de Almeida Leite. Os motivos são ignorados. Equipes do SAMU e unidade resgate do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência, mas os envolvidos dispensaram atendimento médico. A Polícia Militar atendeu a ocorrência.

