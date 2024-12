Colisão entre moto e carro deixa motociclista ferido na SP-215

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente entre uma motocicleta e um carro deixou um homem de 61 anos ferido na tarde desta terça-feira (10), na rodovia SP-215, em São Carlos.

De acordo com informações, o carro freou de forma brusca, e o motociclista, que vinha logo atrás, não conseguiu evitar a colisão. Com o impacto, o motoqueiro bateu a cabeça no vidro traseiro do veículo.

A vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada à Santa Casa, reclamando de dores no pescoço e no peito.

A Polícia Rodoviária esteve no local para organizar o tráfego e registrar a ocorrência. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas.

