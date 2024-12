Colisão entre dois veículos deixa jovem ferida

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximimo

Uma colisão envolvendo dois veículos foi registrada na tarde desta segunda-feira (9) no cruzamento entre a Avenida das Gardênias e a Alameda das Orquídeas. O acidente deixou uma jovem de 23 anos ferida.

De acordo com testemunhas, um Honda Civic, que trafegava pela Alameda das Orquídeas, avançou o sinal de "pare" e colidiu contra um Chevrolet Celta, que seguia pela Avenida das Gardênias no sentido Cidade Jardim - Cemitério. O impacto fez com que o Celta rodasse e fosse lançado sobre a calçada.

A condutora do Celta, uma mulher de 23 anos, sofreu um trauma na coluna e um corte na testa. Ela precisou ser imobilizada no interior do veículo pelos bombeiros e recebeu os primeiros socorros no local com o apoio da equipe da motolância. Posteriormente, uma ambulância do SAMU realizou o transporte da vítima para a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico.

