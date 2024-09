Colisão entre dois carros deixa mulher ferida no Jardim Macarengo

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre dois carros deixou uma mulher de 43 anos ferida na tarde desta quinta-feira (12), no Jardim Macarengo, em São Carlos.

O SCA esteve no local da batida e apurou que o Creta transitava pela avenida Trabalhador São-Carlense e no cruzamento com a rua Rui Barbosa avançou o sinal de pare e colidiu contra um Ford Ka que trafegava pela preferencial.

A passageira do Ford Ka ficou ferida e foi atendida inicialmente pela motolância e depois encaminhada pelo Samu até a Santa Casa para atendimento médico.

