Colisão entre carro e moto deixa homem ferido

Vítima sendo socorrida - Crédito: Gabriel Henrique

Um acidente de trânsito deixou um motociclista de 31 anos ferido na manhã deste sábado (15), na Vila Nery.

Segundo informações, o condutor da moto transitava pela rua Lourenço Innocentini, quando se envolveu na colisão com um Caoa Tiggo que realizava uma manobra. As causas do acidente são desconhecidas.

A vítima, que sofreu lesões no corpo e reclamava de fortes dores no joelho, recebeu os primeiros atendimentos por parte da motolância do Samu e em seguida foi encaminhada até a Santa Casa pela equipe do Corpo de Bombeiros.

Leia Também