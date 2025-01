Colisão deixa motociclista ferido na Vila Nery

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um carro e uma moto foi registrada na rua Lourenço Innocentini, no bairro Vila Nery, na tarde desta segunda-feira (20). O acidente ocorreu quando o motorista de um Gol, ao sair de um posto de combustíveis, tentou cruzar a via com o semáforo fechado. Durante a manobra, o veículo atingiu um motociclista que seguia na direção correta.

A vítima, um homem de 24 anos, sofreu um corte significativo na coxa, estimado em aproximadamente 20 centímetros.

O atendimento inicial ao motociclista foi realizado por um profissional da Motolância, seguido pelo resgate do Corpo de Bombeiros, que encaminhou a vítima à Santa Casa para cuidados médicos.

Leia Também