Casal é flagrado furtando picanha em São Carlos

Peças de carne e perfumaria que seriam furtados - Crédito: Maycon Maximino

Um casal foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira, 24, praticando um furto em um atacadista na Av. Miguel Petroni, próximo à rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

Um homem de 31 anos e uma mulher de 27 anos foram detidos por policiais militares e encaminhados à CPJ com os produtos do crime e ficaram à disposição das autoridades policiais.

Segundo apurado este teria sido o quarto crime praticado pelo casal no mesmo estabelecimento comercial. Nas três vezes anteriores eles conseguiram empreender fuga. Porém, nesta terça-feira, com o mesmo modus operandi, eles entraram no comércio com bolsas e capacetes e colocaram dentro peças de contrafilé e picanha. Além de perfumarias e produtos de higiene pessoal.

Porém, como os seguranças estavam cientes do fato, quando o casal foi se retirar do estabelecimento foram abordados e com eles os produtos que seriam furtados. A Polícia Militar foi acionada e detiveram ambos, encaminhando-os à CPJ.

Leia Também