terça, 17 de fevereiro de 2026
Segurança

Casal é detido em flagrante por furto de fiação elétrica no Centro de São Carlos

17 Fev 2026 - 11h05Por Da redação
Casal é detido em flagrante por furto de fiação elétrica no Centro de São Carlos - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um casal foi detido em flagrante na manhã desta terça-feira (17), acusado de furtar fiação elétrica de um escritório de advocacia localizado na Rua Dona Alexandrina, na região central de São Carlos.
De acordo com informações, uma equipe de policiamento realizava patrulhamento pela área central quando avistou os dois carregando uma bolsa e um saco preto com grande volume, levantando suspeita. Durante a abordagem, os policiais localizaram uma grande quantidade de fios elétricos.

Questionados, ambos confessaram que haviam furtado o material de um imóvel que funciona como sala comercial. A equipe se deslocou até o endereço indicado e constatou que a fiação elétrica realmente havia sido subtraída do local.

O proprietário do imóvel foi contatado e acompanhou a ocorrência. Os envolvidos — uma adolescente de 17 anos e um homem de 32 — foram conduzidos ao CPJ de São Carlos, onde permaneceram à disposição da autoridade policial após o registro do flagrante.

