Carro avança preferencial e causa acidente no Santa Felícia; duas pessoas ficaram feridas

Colisão no Santa Felícia atingiu três carros e dois homens ficaram feridos - Crédito: Maycon Maximino

Dois homens ficaram feridos na manhã desta quarta-feira, 25, vítimas de um acidente de trânsito em um cruzamento no Jardim Santa Felícia, em São Carlos.

Um Nissan Kicks, dirigido por uma mulher transitava pela rua Cid Silva Cesar e na esquina com a rua São João Bosco foi atingido por um Sonic, cujo motorista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória. Com o impacto, o Kicks rodou no asfalto e atingiu uma Kombi que estava estacionada com três homens que descarregavam produtos.

A batida foi forte e todos caíram no asfalto. Um nada sofreu, mas um idoso de 67 anos com escoriações, foi socorrido à UPA Santa Felícia. Já seu companheiro de trabalho, de 36 anos, com trauma no quadril, necessitou ser encaminhado à Santa Casa para atendimento médico. O SAMU atendeu a ocorrência.

