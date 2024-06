Carro pega fogo na SP-318, em São Carlos

SIGA O SCA NO

Carro pegou fogo - Crédito: Maycon Maximino

Um carro pegou fogo no começo da manhã desta sexta-feira (14), defronte a fábrica de papelão na rodovia SP-318, em São Carlos.

Segundo informações, o motorista do Fiesta havia acabado de sair do trabalho e seguia pela rodovia sentido Ribeirão Preto, quando ouviu um barulho e percebeu fumaça e fogo vindo do motor.

Ele parou no acostamento e conseguiu sair ileso, mas rapidamente o fogo se alastrou, tomando conta do carro.

O Corpo de Bombeiros compareceu no local e apagou as chamas.

As causas do incêndio são desconhecidas.

