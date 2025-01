Carro invade CEMEI no Cidade Aracy

Compartilhar no facebook

Crédito: Divulgação/GCM

Na madrugada deste sábado (18), por volta das 02h13, o monitoramento de alarmes da unidade escolar CEMEI José de Campos, localizada na Rua Reinaldo Pizani, no bairro Cidade Aracy, registrou uma ocorrência inusitada.

Câmeras de segurança flagraram um veículo no interior da escola, sendo constatado que parte do alambrado e os mourões de concreto estavam derrubados. O automóvel, um Fiat Uno de placa BZT-4691, foi abandonado no local.

Diante da situação, uma viatura da GCM foi acionada para atender à ocorrência. Após a chegada da equipe, foi solicitada a presença da perícia, que realizou os trabalhos técnicos no local.

O veículo foi recolhido e encaminhado ao pátio municipal.

