Carro furtado no Fagá é encontrado pela PM no Presidente Collor

A Polícia Militar de São Carlos recuperou um veículo Peugeot 208 que havia sido furtado no último doming ,no bairro Maria Estela Fagá.

Na tarde desta sexta-feira, 13, durante patrulhamento pela região do bairro Presidente Collor, uma equipe da PM avistou o veículo abandonado na Rua Victorio Fabiano. Ao verificar as placas, os policiais constataram que haviam sido adulteradas. No entanto, após checagem do chassi, foi confirmado que o veículo era produto de furto.

O Peugeot 208 foi apreendido e apresentado no plantão policial, onde ficou à disposição do proprietário.

