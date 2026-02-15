Carro é destruído por incêndio na Vila Izabel durante a madrugada

Um veículo foi completamente destruído por um incêndio na madrugada deste domingo (15), na Avenida Ayrton Salvador Leopoldino Júnior, no bairro Vila Izabel, em São Carlos.

De acordo com informações da Guarda Municipal, por volta das 00h34 um vigia das proximidades do CDHU acionou a corporação após perceber um incêndio de grandes proporções próximo às quadras esportivas da região.

A equipe da GM, deslocou-se imediatamente até o local e constatou que um Fiat Linea, placas OPX-1580, estava totalmente tomado pelas chamas.

Diante da situação, o Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o combate ao fogo, conseguindo controlar e extinguir o incêndio. Apesar da rápida atuação, o veículo ficou completamente destruído.

O proprietário do automóvel não estava presente no momento da ocorrência. O caso foi apresentado no CPJ (Centro de Polícia Judiciária) para as providências da autoridade policial. A autoria e as causas do incêndio serão apuradas.

Leia Também