Carro dublê é apreendido em Ibaté

Crédito: Maycon Maximino

Um carro dublê foi localizado e apreendido pela PM, nesta noite de sábado (06), na Avenida Agostinho Faccio, no Jardim Menzani, em Ibaté.

O Ford Fusion preto ostentava placas de outro carro do mesmo modelo, porém da cidade de Bauru, e ao ser multado algumas vezes, enquanto transitava em São Carlos e Ibaté, as multas foram enviadas ao proprietário do Fusion de Bauru, que informou a polícia de São Carlos.

Com base nessas informações, uma equipe da Força Tática descobriu o endereço do proprietário do carro dublê e foi até a residência, no endereço citado e encontrou o veículo todo aberto, estacionado em frente à residência.

Os policiais esperaram que o proprietário aparecesse e ao questionarem sobre o fato e a origem do veículo, ele disse que não sabia que era dublê e que o comprou como estava, através do Facebook, pelo valor de R$ 16.000,00.

O Fusion estava com queixa de furto em uma cidade de Minas Gerais e foi conduzido ao plantão policial, junto com o suspeito.

Leia Também