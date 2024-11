Carro despenca de pontilhão na Washington Luís em São Carlos

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um carro despencou no vão do pontilhão da rodovia Washington Luís (SP-310) sobre a avenida Capitão Luís Brandão, na Vila Nery. O acidente ocorreu no começo da manhã desta quarta-feira (6).

Segundo o SCA apurou o local, o veículo GM Astra era ocupado por dois homens e ambos seguiam para a cidade de Barretos, onde um deles realiza tratamento contra o câncer. Ao chegar no local, o motorista perdeu o controle, foi em direção ao canteiro central e o carro acabou caindo sobre a avenida Capitão Luís Brandão. Por sorte nenhum veículo que transitava pela avenida foi atingido.

Equipes do Corpo de Bombeiros e concessionária estiveram no local e socorreram as vítimas que foram encaminhadas até a Santa Casa para a avaliação médica. Eles estavam conscientes, porém o estado de saúde não foi informado. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

O trânsito no local ficará interditado até a retirada do veículo. Motoristas devem buscar rotas alternativas.

