Carro de test-drive invade loja após colisão no Centro

SIGA O SCA NO

17 Out 2024 - 17h50

17 Out 2024 - 17h50 Por Da redação

Carro invadiu loja após colisão - Crédito: Maycon Maximino

Um carro invadiu uma loja após uma colisão na tarde desta quinta-feira (17), na região central de São Carlos.

Segundo informações, o condutor do GM Corsa seguia pela rua Aquidaban e no cruzamento com a rua Geminiano Costa colidiu contra a lateral de Citröen utilizado para test-drive cujo condutora não teria respeitado o sinal de parada obrigatória.

Após o impacto o Citröen, desgovernado, invadiu uma loja de móveis causando danos.

Apesar das proporções do acidente, ninguém se feriu.

A Guarda Municipal e agentes de trânsito estiveram no local para registrar a ocorrência.

Leia Também