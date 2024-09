Carro colide na traseira de ônibus que transportava trabalhadores rurais na SP-318

Corsa sofreu danos de grande monta após a colisão: motorista ficou ferido - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito na rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318) deixou uma pessoa ferida na manhã desta sexta-feira, 20.

O acidente aconteceu no km 242 (sentido São Carlos/Ribeirão Preto), região do Varjão. O motorista de um ônibus que transportava trabalhadores rurais tentou a ultrapassagem e por motivos ignorados, o motorista de um Corsa atingiu a traseira do coletivo, chegando a entrar embaixo do veículo. Guardas municipais que passavam pelo local e presenciaram a batida, sinalizaram o entorno do acidente para evitar possíveis colisões e alertar outros motoristas que passavam pelo local.

Com o impacto, o motorista do carro sofreu ferimentos e foi socorrido pela concessionária que administra a rodovia à Santa Casa para atendimento médico.

Leia Também