Carro capota após colisão na entrada do Fagá

Carro capotado - Crédito: Maycon Maximino



Um carro capotou na manhã desta sexta-feira na entrada do bairro Jardim Maria Estela Faga, em São Carlos. Duas mulheres ficaram feridas.

Segundo informações, o Nissa March de aplicativo seguia no sentido centro/bairro, enquanto o Corsa trafegava no sentido oposto. Apesar de o sinal estar aberto para ambos, o motorista do Nissan realizou uma conversão à esquerda para acessar a pista no sentido capital, sem perceber a aproximação do Corsa, que acabou colidindo na lateral do March. O impacto fez o veículo rodar e capotar.

No momento do acidente, as duas mulheres estavam no banco traseiro do carro de carro de aplicativo. A filha conseguiu sair do carro sozinha, enquanto a mãe ficou presa devido à porta travada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate da vítima sem maiores dificuldades. Ambas foram encaminhadas para a Santa Casa pela unidade de resgate e pela concessionária, com ferimentos leves.

Os motoristas não se feriram.

