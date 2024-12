Carro cai em ribanceira no bairro Cidade Aracy

Compartilhar no facebook

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar na noite desta quinta-feira (12), no bairro Cidade Aracy. Um carro que trafegava pela Rua Expedito Maria Costa, uma via em declive acentuado, acabou despencando em uma ribanceira próxima à Avenida Arnoldo Almeida Pires.

Ainda não se sabe o que causou o acidente, mas tudo indica que tenha sido uma falha mecânica. Ao atingir o final da rua, o veículo avançou para a ribanceira, que dá acesso a um córrego.

Por sorte, o carro ficou preso em uma árvore, impedindo uma queda ainda mais perigosa no córrego abaixo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate do motorista, um homem que estava sozinho no veículo. Ele foi retirado consciente e encaminhado para a Santa Casa por uma Unidade de Resgate (UR).

