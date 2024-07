Carreta colide com picape na rodovia Washington Luís

SIGA O SCA NO

Um acidente envolvendo uma carreta e uma picape foi registrado na tarde de hoje, na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos. Segundo informações da ARTESP, a colisão aconteceu no sentido interior/capital ,próximo ao posto Graal Rubi.

De acordo com o condutor da carreta, ele seguia pela pista da esquerda quando, ao tentar mudar de faixa, não visualizou o carro que transitava no mesmo sentido. A colisão lateral resultou na imobilização dos dois veículos no acostamento.

Ninguém se feriu. Equipes da concessionária Eixo SP e da Polícia Militar Rodoviária trabalharam na ocorrência.

Leia Também