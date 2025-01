Tutor tenta reaver cãozinho que teria sido levado por motorista

tutor do cãozinho Zohan, da casa Lhasa, tenta identificar e reaver o animal que teria sido levado pelo motorista de um carro no primeiro dia do ano no Jardim Cruzeiro do Sul.

De acordo com o homem que acionou o SCA, imagens de segurança flagraram o fato. O filhote foi adotado recentemente e saiu da casa e ficou nas imediações quando uma motociclista que seria amiga da vítima pegou o cãozinho. Minutos depois um motorista em um Corsa prata que passava pela rua parou e um homem foi até a moto, pegou o cachorrinho e levou embora. O tutor relatou ainda que o cãozinho estaria em uma casa na rua Basílio Dibbo no Jardim Cruzeiro do Sul.

