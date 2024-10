Candidato a vereador tem propaganda eleitoral vandalizada em São Carlos

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um candidato a vereador às eleições municipais de São Carlos prestou queixa na CPJ alegando que suas propagandas eleitorais teriam sido vandalizadas nesta segunda-feira, 30.

De acordo com ele, no canteiro central de uma praça na Rua da Imprensa, na Vila Nery, ele teria colocado por volta das 8h três windbanners com propaganda eleitoral e por volta das 18h teria sido avisado que o tecido teria sido tirado, restando somente a estrutura com adesivos anteriormente colados na base. Os tecidos, segundo o candidato, teriam sido furtados.

