Caminhonete furtada é encontrada pela ROCAM em residência no São Carlos VIII

Crédito: Maycon Maximino

Uma caminhonete furtada na noite de ontem no bairro Jacobucci foi recuperada por policiais militares da ROCAM na tarde desta quinta-feira (28).

Após denúncias anônimas, equipes se deslocaram até avenida Oscar Ferreira, São Carlos VIII, onde localizaram a Ford/F1000 na garagem.

O morador de 25 anos não estava no imóvel, mas foi encontrado no trabalho. Ele alegou que um amigo deixou a picape no local, mas não sabia que era furtada.

Os policiais também constataram que no imóvel havia uma ligação clandestina de energia, famoso “gato”, por isso acionaram a CPFL para as medidas cabíveis.

O acusado foi conduzido até o plantão policial, onde foi ouvido e liberado para responder pelo crime de receptação em liberdade.

