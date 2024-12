Caminhão-baú invade pista contrária e tomba sobre veículo na SP-310

Compartilhar no facebook

Frente do Compass foi 'engolida' pelo baú do caminhão: por pouco, uma tragédia - Crédito: Maycon Maximino

Por pouco uma tragédia marca a manhã desta quinta-feira, 11, na rodovia Washington Luís (SP-310), região do Posto Castelo, quando um caminhão-baú, carregado com conduítes, tombou em um veículo. Nenhuma pessoa ficou ferida, pois os veículos envolvidos sofreram danos materiais.

O São Carlos Apurou que, por motivos ignorados, o motorista do caminhão dirigia sentido capital/interior e perdeu o controle da direção. O veículo atravessou o canteiro central e invadiu a pista contrária, tombando no exato momento em que passava um Jeep Compass. Apesar do susto, ninguém se feriu.

