Câmera de segurança registra acidente no Centro de São Carlos

Câmera de segurança registra acidente no centro Uma câmera de segurança registrou um acidente de trânsito na noite de ontem no cruzamento das ruas Conde do Pinhal e São Joaquim, no Centro.

As imagens mostram a condutora do carro transitando pela Conde do Pinhal e no cruzamento avança o sinal vermelho. Neste momento o motoboy colide contra a lateral do Onix.

O condutor da moto foi socorrido pelo Samu e encaminhado até a Santa Casa. Ele sofreu lesões no pé e nas costas, mas recebeu alta do hospital.



A motorista do carro permaneceu no local e acompanhou o socorro da vítima. Ela não se feriu.

Leia Também