Blitz da Lei Seca autua 20 motoristas em São Carlos

Operação Direção Segura - Crédito: Maycon Maximino

Mais uma operação “Direção Segura” foi realizada na noite desta sexta-feira (2), em São Carlos com o objetivo de fiscalizar o consumo de álcool por parte de motoristas.

Participaram policiais militares e agentes do Detran que se concentraram na avenida São Carlos, defronte ao Cemitério Nossa Senhora do Carmo. Durante a ação, 610 motoristas foram submetidos ao teste passivo do etilômetro, sendo que 20 condutores foram autuados por se recusarem a realizar a aferição.

É válido destacar que tanto dirigir sob a influência de álcool quanto recusar-se a soprar o bafômetro são consideradas infrações gravíssimas, de acordo com os artigos 165 e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O motorista que se recusa a fazer o teste está sujeito a multa do no valor de R$ 2.934,70 e responde a processo de suspensão da carteira de habilitação.

No caso de reincidência no período de 12 meses, a pena é aplicada em dobro, ou seja, R$ 5.869,40, além da cassação da CNH.

