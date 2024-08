Barracão ‘recheado’ de madeira pega fogo no Cruzeiro do Sul

Bombeiros arrombaram uma porta para ter acesso ao interior do imóvel - Crédito: Maycon Maximino

Mais um incêndio marcou São Carlos na tarde desta quarta-feira, 21 e deu trabalho ao Corpo de Bombeiros. As chamas atingiram um barracão na rua Alberto Martins, no Jardim Cruzeiro do Sul. Ninguém ficou ferido.

De acordo com informações, existe a possibilidade de um curto circuito na fiação de uma luz fluorescente ter desencadeado as chamas, que se alastraram rapidamente, já que o imóvel é utilizado como depósito de madeiras e pallets e o foco estaria nos fundos do barracão.

Viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas e auto bombas estiveram no local. Foi necessário arrombar a porta de ferro para que os combatentes entrassem e debelassem as labaredas antes que elas se alastrassem e atingissem as madeiras e material inflamável que estaria no interior do prédio.

